Eerste steen van nieuw politiecommissariaat gelegd: ultramodern complex midden 2021 klaar Robby Dierickx

22 oktober 2019

13u09 0 Zaventem Op de hoek van de Spoorwegstraat met de Hoogstraat hebben korpschef Jean-Pierre Van Thienen en burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) dinsdag de eerste steen van het nieuwe politiecommissariaat van Zaventem gelegd. Dat moet het oude commissariaat – tot op de draad versleten – vervangen. De officiële opening staat voor midden 2021 gepland.

Een werk van lange adem: zo vatte burgemeester Ingrid Holemans de afgelegde weg van de eerste plannen tot de eerstesteenlegging van het politiecommissariaat samen. “Het huidige commissariaat dateert van de jaren 70 en bood onderdak aan dertig Rijkswachters. Na de oprichting van de geïntegreerde politie in 2001 zaten er 64 agenten en vijf administratieve krachten. Sindsdien bleef ons korps maar groeien, waardoor we vandaag met 121 personeelsleden zijn. In 2012 werd dat plaatsgebrek min of meer opgevangen met enkele modulaire units, maar een nieuwbouw drong zich op. Na jaren van plannen en overlegmomenten werd de knoop eind 2016 doorgehakt. Afgelopen zomer startten uiteindelijk de eerste werken en vandaag mogen we met veel fierheid de eerste steen leggen.”

Schietstand

Korpschef Jean-Pierre Van Thienen is opgelucht dat de werken goed vorderen. “Want het huidige gebouw is helemaal versleten. De nieuwbouw telt bovendien tal van interessante nieuwigheden zoals een fitnesszaal, een schietstand die ook door andere korpsen gebruikt zal worden en een dojo waar agenten hun gevechtstechnieken kunnen oefenen. Bovendien is het een duurzaam gebouw, waar we binnen onze zone veel belang aan hechten.”

Midden 2021 zouden de agenten van hun huidige gebouw moeten verhuizen naar de naastgelegen nieuwbouw. Nadien wordt het oude gebouw afgebroken en wordt er een ondergrondse schietstand gebouwd om bovengronds tot slot parkeerplaatsen te creëren.