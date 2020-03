Eerste erosiepoel die overstromingen moet voorkomen bijna klaar Robby Dierickx

03 maart 2020

09u45 0 Zaventem In de Jagersstraat in Sterrebeek wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de eerste erosiepoel die de gemeente Zaventem bouwt in haar strijd tegen de wateroverlast. De poel van 1.900 kubieke meter moet afstromende modder uit tuinen en huizen houden.

De laatste jaren werd de gemeente Zaventem op verschillende plaatsen meermaals getroffen door overstromingen. Dat was onder meer in de Stokerijstraat in Nossegem, de Acaciawijk en de Jean Monnetwijk in Sint-Stevens-Woluwe en de Bosdellestraat en de Jagersstraat in Sterrebeek het geval. Op die laatste locatie is de gemeente begin dit jaar gestart met de aanleg van een erosiepoel van 1.900 kubieke meter. Momenteel wordt de laatste hand aan die realisatie gelegd.

“De poel moet het water en de modder die bij hevige regenval van de Terwenberg afstromen opvangen”, verduidelijkt schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Het water kan een hele tijd blijven staan in de poel en wordt dan via een nieuw buizensysteem gecontroleerd afgevoerd naar de riolering van de Jagersstraat. De modder blijft achter in de poel en komt niet meer in de tuinen van de bewoners terecht en ook niet in de riolering”, zegt Bart Dewandeleer. De gemeente investeert 180.000 euro in dit project, waarbij Vlaanderen 141.000 euro subsidieert.

Drie nieuwe projecten

De erosiepoel is echter niet de eerste maatregel die de gemeente neemt tegen de overstromingen. Zo werden de voorbije jaren houthakseldammen aangelegd in de Tramlaan in Sterrebeek en in de Berreveldlaan in Sint-Stevens-Woluwe. Ondertussen staan drie nieuwe projecten in de steigers. Zo komen er een grasstrook en een tweede houthakseldam aan de Tramlaan in Sterrebeek. In de Achtbundersstraat in Sterrebeek komt dan weer een erosiepoel vergelijkbaar met die in de Jagersstraat. Tot slot plant de gemeente een poel van 1.000 kubieke meter in de Jean-Monnetwijk in Sint-Stevens-Woluwe. Ook daar stroomt namelijk regelmatig modder in de tuinen en de huizen. Om al deze projecten in goede banen te leiden, stelde de gemeente drie jaar geleden een erosiecoördinator aan.