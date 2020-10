Eerste coöperatieve burgerenergieproject in gebruik genomen: inwoners delen in winst zonnepanelen op kribbe Robby Dierickx

07 oktober 2020

09u19 0 Zaventem Op het dak van het gemeentelijk kinderdagverblijf Jannemieke in Zaventem is deze week het allereerste coöperatieve burgerenergieproject in de gemeente in gebruik genomen. Inwoners zamelden mee 15.000 euro in om het project te realiseren en krijgen in ruil een deel van de winst.

De Zaventemnaren kregen de kans om mee te investeren in de zonnepanelen op het dak van de kribbe om op die manier op een tastbare manier bij te dragen tot de lokale energietransitie. Amper twee weken na de lancering werd de nodige 15.000 euro al ingezameld. In totaal werden er 57 zonnepanelen op het dak van Jannemieke geplaatst. Daarmee wordt ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik in het kinderdagverblijf afgedekt en wordt jaarlijks vier ton aan CO2-uitstoot vermeden.

De inkomsten zullen gebruikt worden voor de werking van de coöperatieve Noordlicht, het onderhouden van de installatie, het steunen van een sociaal project dat aansluit bij de missie van de coöperatieve en het delen van de winst met alle coöperanten. Na 20 jaar wordt de eigendom van de zonnepanelen overgedragen aan de gemeente. Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is tevreden dat de installatie in werking genomen werd. “Dankzij de samenwerking met energiecoöperatie Noordlicht biedt het gemeentebestuur een bijkomende kans aan haar burgers om op een actieve manier hun rol op te nemen binnen de lokale energietransitie”, klinkt het. “Burgerparticipatie speelt met name een belangrijke rol in de realisatie van de lokale klimaatdoelstellingen in Zaventem.”