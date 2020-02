Eerste besmetting coronavirus veroorzaakt ongerustheid bij werknemers op Zaventem: “Maar geen reden tot paniek” Brussels Airport laat weten dat repatriëring van zondag geen risico inhield voor personeel Robby Dierickx

04 februari 2020

13u36 0 Zaventem Het nieuws dat één van de Belgen die zondag uit de Chinese stad Wuhan gerepatrieerd werden besmet is met het coronavirus heeft voor ongerustheid gezorgd binnen de luchthavengemeenschap van Brussels Airport. De luchthaven kreeg dinsdag plots een pak extra vragen van ongeruste werknemers. “Maar er is geen reden tot paniek. De repatriëring hield geen risico in voor het personeel”, aldus de luchthaven.

Zondagavond landden negen Belgen en hun Chinese partners in ons land nadat ze vanuit Wuhan gerepatrieerd werden. Voor, tijdens en na de vlucht werden ze grondig onderzocht, maar geen van hen vertoonde de symptomen van het coronavirus, dat wereldwijd al aan ruim 420 mensen het leven kostte. Sinds zondagavond zitten ze in quarantaine in het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek. Dinsdagochtend bleek dat één van hen toch besmet geraakte met het coronavirus. De patiënt werd meteen overgebracht naar het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, waar hij veertien dagen in quarantaine moet blijven. “Dit is geen positief geval waar andere gevallen kunnen uit voortkomen”, stelde viroloog Marc Van Ranst gerust.

Meer vragen

Toch veroorzaakte het nieuws over de besmetting een golf van ongerustheid onder het personeel op de luchthaven van Zaventem. “Sinds deze ochtend krijgen we toch meer vragen van ongeruste werknemers”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. Via Air Cargo Belgium, de overkoepelende organisatie van alle bedrijven op Brussels Airport, stuurde de luchthaven daarom een mededeling naar alle werknemers. “We begrijpen de ongerustheid die er binnen de luchthavengemeenschap heerst naar aanleiding van het coronavirus, maar benadrukken dat er geen bijkomend risico is voor onze luchthaven en België in het algemeen”, valt er te lezen.

Melsbroek

“Er is met andere woorden geen reden tot paniek”, aldus nog Pierard. “De gerepatrieerde Belgen zijn zondag niet via onze luchthaven, maar wel via Melsbroek naar ons land gekomen. Daar beschikt men over eigen infrastructuur, los van onze gebouwen. De persoon die momenteel besmet is met het coronavirus kwam dus zeker niet in contact met werknemers of bezoekers van Brussels Airport. De repatriëringsoperatie werd begeleid door gespecialiseerde teams van FOD Volksgezondheid en Defensie. Alle mogelijke maatregelen wat betreft hygiëne werden gerespecteerd.”

We begrijpen de ongerustheid die er binnen de luchthavengemeenschap heerst naar aanleiding van het coronavirus, maar benadrukken dat er geen bijkomend risico is voor onze luchthaven en België in het algemeen Brussels Airport

Toch is men op Brussels Airport wel voorbereid op een eventuele uitbraak van het coronavirus. “We staan hiervoor in nauw contact met de FOD Volksgezondheid”, verklaart de woordvoerder. “Zodra er zich een probleem zou voordoen, treedt de speciale procedure in werking. De patiënt wordt meteen apart genomen, onderzocht door ons artsenteam en indien nodig naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal niet in onze gebouwen in quarantaine gehouden worden. Voor ons is dit trouwens niets nieuws. In het verleden werden met de uitbraak van het ebolavirus dezelfde maatregelen genomen.”

Minder vluchten

Ondertussen is het aantal vluchten van en naar China wel fors afgenomen op Zaventem. De vier wekelijkse vluchten naar hoofdstad Peking werden naar drie teruggebracht en de vier wekelijkse vluchten naar Shenzhen zijn al tot eind maart geschrapt.

Personeel of reizigers op Brussels Airport die met vragen over het coronavirus zitten, kunnen surfen naar https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/your-travel-planner/are-you-worried-about-the-coronavirus. Ook wordt er een informatiefolder op de luchthaven verspreid.