Eenzame nachtelijke fietser blijkt inbreker: 19-jarige stal fiets en bankkaart Robby Dierickx

28 mei 2020

De lokale politie van Zaventem heeft woensdagochtend om 4 uur een dief opgepakt toen die eenzaam aan het fietsen was in het centrum van Sterrebeek. Tijdens een controle bleek immers dat de 19-jarige man, die geen vaste verblijfplaats in ons land heeft, een bankkaart van een bewoonster uit Sterrebeek op zak had. De man was gekend bij de politie en het gerecht voor diefstallen. Hij werd op beslissing van het parket Halle-Vilvoorde voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Brussel, die hem aanhield. Uit onderzoek bleek namelijk dat hij niet alleen de bankkaart maar ook de fiets gestolen had uit een woning.