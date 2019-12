Eén van slechtste en gevaarlijkste bruggen van Vlaanderen wordt aangepakt: Henneaulaan eindelijk veilig voor fietsers Nieuwe brug zal dubbel zo breed worden als huidig exemplaar Robby Dierickx

10 december 2019

16u16 0 Zaventem Volgend jaar al wordt de brug op de Henneaulaan over de Brusselse vernieuwd. In een eerste fase komt er een nieuwe brug, waarna de bestaande constructie afgebroken en heropgebouwd wordt. Het nieuwe exemplaar zal dubbel zo breed zijn en krijgt een aparte ruimte voor zachte weggebruikers. “De huidige brug is één van de slechtste in heel Vlaanderen”, weet Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

Wie vandaag met de fiets of te voet via de Henneaulaan over de Brusselse ring wil geraken, riskeert er letterlijk zijn leven. Zes jaar geleden al maakte Voka Vlaams-Brabant met een ludiek filmpje duidelijk dat de brug over de Ring uiterst onveilig is voor zachte weggebruikers. Slechts op een deel van de brug is er een voetpad en de fietsers worden er via fietssuggestiestroken tussen het drukke verkeer gestuurd. Bovendien is de constructie zelf tot op de draad versleten. Zo erg zelfs dat een deel van de oprit van de Henneaulaan naar de Brusselse binnenring jaren geleden gestut moest worden. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wilde de brug echter pas vernieuwen bij de werken voor de optimalisatie van de Ring”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, de instantie die opgericht werd om die werken aan de Brusselse Ring in goede banen te leiden. “Maar aangezien het nog niet duidelijk is wanneer die werkzaamheden kunnen starten en de brug – één van de slechtste in heel Vlaanderen - dringend aan vernieuwing toe is, hebben we beslist om de brug nu al te vernieuwen. Dat kan trouwens zonder een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) op te moeten stellen. Met andere woorden: de werken kunnen op korte termijn al uitgevoerd worden.”

Na zomer starten

Na Nieuwjaar start De Werkvennootschap met het vergunnings- en aanbestedingstraject. Na de zomer zouden de werken moeten starten. “In een eerste fase wordt een nieuwe brug naast het bestaande exemplaar gebouwd”, verduidelijkt Marijn Struyf. “Zodra die werken afgerond zijn, kan het verkeer over de nieuwe brug. Vervolgens wordt de bestaande brug afgebroken en heropgebouwd. De inplanting van de brug zal in functie van de toekomstige optimalisatie van de Ring gebeuren.”

“Na de herinrichting zal de situatie voor de zachte weggebruiker op de Hector Henneaulaan veel veiliger zijn”, laat kersvers Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) weten. De fietsers en voetgangers zullen immers volledig afgescheiden worden van het andere verkeer. “Er komt ook een vrije busbaan. Op de brug wordt bovendien een klein ecoduct voorzien, om twee belangrijke groenpolen te verbinden.”

Vragende partij

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is tevreden dat de afgeleefde en gevaarlijke brug op de Henneaulaan eindelijk vernieuwd wordt. “We zijn namelijk al jaren vragende partij voor een veiligere verbinding over de Brusselse ring. Nu moeten de zachte weggebruikers zich op een gevaarlijke manier een weg trachten te banen tussen het andere verkeer. We zijn dan ook verheugd dat de fietsers en voetgangers in de toekomst een aparte ruimte op de brug krijgen.”

De totale kostprijs van het project bedraagt zowat 50 miljoen euro. Met een Minder-Hinderplan zal De Werkvennootschap de meeste verbindingen rond de brug open trachten te houden, al zal de Ring sommige nachten afgesloten moeten worden om de bruggen in te schuiven.