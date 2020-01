Eén van grootste kinderdagverblijven van het land opent deuren: 98 plaatsen in Zebrazoen Robby Dierickx

14 januari 2020

12u39 1 Zaventem In Sint-Stevens-Woluwe is het nieuwe kinderdagverblijf Zebrazoen geopend. Met 98 plaatsen is het één van de grootste crèches van het land. De kindjes worden in zeven verschillende leefgroepen opgevangen zodat er toch een kleinschalige indruk gecreëerd wordt.

Het nieuwe kinderdagverblijf van Partena bevindt zich in de Jozef Van Damstraat in Sint-Stevens-Woluwe, op de gelijkvloerse verdieping van woonzorgcentrum Woluwe Promenade van Armonea. Momenteel worden er zowat twintig kindjes opgevangen, maar tegen de zomer zullen al vijftig plaatsen ingenomen zijn. Nadien zullen de overige 48 plaatsen ingevuld worden. De kindjes worden in zeven aparte leefgroepen opgevangen.

De komst van het kinderdagverblijf was noodzakelijk in Zaventem. Net zoals de meeste andere gemeenten in de rand rond Brussel kampt de luchthavengemeente met een tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Ouders van kindjes die opgevangen worden in Zebrazoen betalen een prijs die afhankelijk is van hun inkomen.