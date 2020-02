Eén dronken bestuurder betrapt bij BOB-controle op zondagmiddag Robby Dierickx

18 februari 2020

Bij een alcoholcontrole op de Parklaan heeft de lokale politie van Zaventem zondagmiddag één dronken bestuurder uit het verkeer geplukt. Vier andere automobilisten bliezen ‘Alarm’. In totaal werden 281 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Daarnaast vlogen zeven automobilisten op de bon omdat ze geen gordel droegen, één voor een vervallen keuring, drie voor verschillende inbreuken op hun rijbewijs, twee voor het negeren van een verbodsbord en één voetganger voor het negeren van het rood licht.

Vrijdagavond hield de politie ook al verkeerscontroles op verschillende plaatsen in groot-Zaventem. In totaal werden 395 bestuurders gecontroleerd op alcohol en/of drugs. Dit resulteerde in zes keer ‘Alarm’ en vijf keer positief. Ook legde één bestuurder een positieve speekseltest voor THC en amfetamines af.