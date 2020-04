Eén bewoner WZC Sint-Antonius besmet met coronavirus: alle bewoners moeten op kamer blijven Robby Dierickx

03 april 2020

18u54 34 Zaventem In woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem is voor het eerst een bewoner besmet geraakt met het coronavirus. Drie anderen vertonen symptomen, maar het is nog wachten op het resultaat van hun testen. Zij zitten voorlopig in een met plastic wanden afgesloten gang. Ook twee medewerkers testten positief op COVID-19. Alle bewoners moeten voorlopig verplicht op hun kamer blijven.

“In de nacht van woensdag op donderdag bleek dat één van onze bewoners besmet was met het coronavirus”, zegt Yves Liekens, directeur van woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem. “De man, die er aanvankelijk erg aan toe was, stelt het inmiddels al wat beter en verblijft momenteel in een gang die met plastic wanden afgesloten werd van de rest van het rusthuis. In die ‘isolatiegang’ verblijven momenteel nog drie bewoners die de ziektesymptomen vertonen, maar waarvan we nog wachten op het resultaat van de testen. De komende dagen hopen we alle bewoners te kunnen testen. Tot dan moet iedereen verplicht op de kamer blijven. Momenteel tellen we 125 vaste bewoners en drie zogenaamde herstelverblijvers.”

Beschermingsmateriaal

Ook twee personeelsleden van Sint-Antonius testten inmiddels positief op het coronavirus. “Zij zitten voorlopig thuis”, aldus nog Liekens. “De andere werknemers werken momenteel met het nodige beschermingsmateriaal om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden in ons woonzorgcentrum.”

Ondertussen vertoont ook een personeelslid van OCMW-rustoord Trappeniers in Zaventem symptomen van het coronavirus. De werknemer was de voorbije tien dagen echter niet actief in het woonzorgcentrum. Bij geen van de bewoners werden momenteel symptomen vastgesteld.