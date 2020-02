Economische werkloosheid op Brucargo afgewend? Met wat vertraging door coronavirus hervatten cargovluchten naar China donderdag Robby Dierickx

12 februari 2020

15u00 6 Zaventem Donderdag worden de cargovluchten van Zaventem naar China hervat. Dat laat Brussels Airport weten. Woensdag hadden verschillende cargobedrijven op Brucargo nog aangegeven dat ze economische werkloosheid overwogen omdat de luchtcargo naar China stil lag door het coronavirus. Maar zover zal het nu dus niet komen.

Eind januari viel het cargoverkeer naar China stil door de viering van Nieuwjaar in het Aziatische land. Normaal gezien worden de activiteiten binnen de week na de vieringen hervat, maar ruim twee weken later is dat nog steeds niet het geval. Het gevolg van het coronavirus. Door de uitbraak van dat virus had de Chinese overheid haar inwoners na de Nieuwjaarsvieringen extra dagen vakantie gegeven, waardoor de bedrijvigheid in het land stil viel. Volgens Geert Keirens, directeur van Air Cargo Belgium, de overkoepelende organisatie van de cargobedrijven op Brucargo, was de impact hiervan stilaan voelbaar bij verschillende cargobedrijven op Zaventem. “Ze overwegen dan ook tijdelijk economische werkloosheid in te voeren omdat er minder werk is door de stilgevallen Chinese markt.”

“Personeel weet van niets”

De vakbonden reageerden verrast aangezien ze nog niet op de hoogte waren van die mogelijke economische werkloosheid. “Het personeel weet van niets”, zegt Fouad Bougrine (ACLVB). “Als bedrijven effectief economische werkloosheid overwegen, dan zouden we graag zo snel mogelijk weten hoe concreet die plannen zijn.”

Maar woensdag in de late namiddag liet Brussels Airport weten dat Sichuan Airlines, de cargomaatschappij die wekelijks twee vluchten tussen Zaventem en China uitvoert, haar activiteiten donderdag hervat. “En dit opnieuw met twee vluchten per week”, aldus Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport.