Econocom: “Hoofdafgevaardigde niet ontslagen door vakbondswerk” JCV

19 oktober 2019

09u42 0 Zaventem De vakbonden willen komende maandag opnieuw actie voeren bij IT-dienstverlener Econocom in Zaventem. Daarmee protesteren ze tegen het ontslag in juli van de hoofdafgevaardigde van vakbond CNE. De directie laat intussen weten dat zijn ontslag niets te maken had met zijn vakbondswerk.

De vakbonden hebben steeds gesteld dat de directie de man aan de deur zette omdat hij te veel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk, maar dit ontkent het bedrijf. “We ontkennen expliciet dat het bedrijf de arbeidsovereenkomst met de syndicale vertegenwoordiger heeft beëindigd om redenen buiten het kader van zijn syndicaal mandaat”, zegt Managing Director Chantal De Vrieze. “Uit respect voor de ex-medewerker en zijn lange staat van dienst bij Econocom, zullen we geen verdere details geven over de beëindiging van deze overeenkomst. Alle desbetreffende wettelijke vergoedingen werden uitgekeerd.”

Omdat Econocom intussen de voorziene beschermingsvergoeding uitkeerde, kan de ontslagen syndicalist volgens de vakbonden gedurende diverse jaren voltijds aan vakbondswerk doen. Hij zal daarom volgende week aan de poorten van het hoofdkantoor van het bedrijf in Zaventem en andere bedrijven postvatten in een mobilhome om zijn syndicaal werk verder te zetten en zal er onder meer werknemers informeren over de komende sociale verkiezingen.

Dialoog

De directie pleit ondertussen voor een permanente en constructieve dialoog met de vakbonden. Deze is volgens het bedrijf onontbeerlijk voor een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers en vormt derhalve een kernonderdeel van het personeelsbeleid. Wat de sociale verkiezingen van mei 2020 betreft moedigt Econocom de deelname sterk aan. “Het is een recht en elke geïnteresseerde kan campagne voeren”, aldus het bedrijf, dat naar eigen zeggen alles in het werk zal stellen om de verkiezingen in alle sereniteit te laten verlopen.