Econocom en ENGIE schenken 120 laptops aan Brusselse en Waalse scholen Robby Dierickx

19 mei 2020

09u33 0 Zaventem 120 leerlingen van twaalf Brusselse en Waalse scholen kunnen voortaan gebruik maken van laptops die door Econocom en ENGIE geschonken werden. Het gaat om voormalige laptops van ENGIE-medewerkers, die door Econocom gebruiksklaar gemaakt werden.

Sinds de uitbraak van het coronavirus moeten honderdduizenden leerlingen in ons land digitaal naar school. Een deel van hen zit ondertussen alweer op de schoolbanken, maar het gros van de kinderen moet het momenteel wel nog via afstandsonderwijs doen. Vooral voor kansarme gezinnen is dat een groot probleem omdat ze niet allemaal over een laptop beschikken. En daarom sloegen Econocom uit Zaventem en ENGIE de handen in mekaar.

Zo schenken de ENGIE Stichting en Econocom Lease 120 laptops aan de Federatie Wallonië-Brussel, die ze zal overhandigen aan twaalf scholen met een kansarm publiek. Via deze schenking zullen 120 kansarme of geïsoleerde leerlingen voortaan het contact met hun scholen kunnen herstellen of versterken.