Duo smokkelt 8 kilogram cannabis via luchthaven en riskeert tot 48 maanden cel Wouter Hertogs

13 oktober 2020

14u51 0 Zaventem Twee mannen die betrokken zouden geweest zijn bij de smokkel van acht kilogram cannabis via de luchthaven riskeren 36 en 48 maanden cel.

Op 22 januari 2019 verwittigde bagageafhandelaar Swissport de douane dat een koffer zonder etiket was opgedoken. Daarin zaten verschillende pakken cannabis, goed voor acht kilogram. Korte tijd later kwam de 25-jarige M.B. zich aanbieden. Hij was op zoek naar zijn reiskoffer. De man was net aangekomen uit Tanger en gaf een beschrijving van een koffer die overeenkwam met de koffer waarin drugs waren aangetroffen. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, beweerde de man dat de koffer niet de zijne was. Nochtans was hij in de luchthaven van Tanger gefilmd met dezelfde koffer. Bovendien bleek M.B. in contact te staan met zijn Nederlandse oom, die hij op de hoogte had gehouden van zijn zoektocht naar de reiskoffer. Toen de Nederlandse politie een huiszoeking hield bij die oom trof ze daar een kilogram cocaïne en enkele wapens aan. “Het is duidelijk dat M.B. drugs heeft gesmokkeld in opdracht van zijn oom”, sprak het parket, dat 36 maanden cel eiste tegen M.B. en 48 maanden cel tegen de Nederlander. Die laatste liet verstek gaan, terwijl M.B. de vrijspraak vroeg. Volgens zijn advocate was er te weinig bewijs dat de koffer met drugs toebehoorde aan haar cliënte. Vonnis op 17 november.