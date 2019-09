Dubbele inbraak in Zaventem: zowel voetbalkantine KVW als cafetaria sporthal slachtoffer SVM RDK

10 september 2019

13u26 0

In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven ingebroken in de kantine van voetbalclub KVW Zaventem. De inbrekers gingen aan de haal met allerlei spullen. In dezelfde nacht werd ook in de cafetaria van de sporthal ingebroken.

Politie en parket zijn momenteel een onderzoek gestart naar de inbraak door onder meer een analyse van de vingerafdrukken. De voordeur van de kantine en van de cafetaria werden zwaar beschadigd. Na het onderzoek zal de gemeente met herstellingswerken starten. Wat er precies werd gestolen, is nog onduidelijk.

Later meer.