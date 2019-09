Dubbele inbraak in Zaventem: Dieven breken zowel in voetbalkantine KVW als cafetaria sporthal binnen SVM RDK

10 september 2019

13u26 18 Zaventem In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven ingebroken in de kantine van de cafetaria van de sporthal in Zaventem. De inbrekers gingen aan de haal met zo’n 500 euro. In dezelfde nacht werd ook in de voetbalkantine van voetbalclub KVW Zaventem ingebroken.

Politie en parket zijn momenteel een onderzoek gestart naar de inbraak in de sporthal en de voetbalkantine door onder meer een analyse van de vingerafdrukken. De voordeur van de kantine en van de cafetaria werden zwaar beschadigd.

Volgens de uitbaatster van de cafetaria hebben de daders zichzelf toegang verleend langs de deur van de nooduitgang. De inbrekers sloegen het raam van de deur stuk met een grote steen. Vervolgens staken ze de sportzaal over en sloegen met diezelfde steen één van de ramen van de cafetaria aan diggelen. De daders richtten zich meteen tot de kast achter de toog, braken deze open en gingen aan de haal met de inhoud van de kassa, die ze openbraken met een kleinere steen, en een grote zak koperen centen. “Ik vermoed dat ik zo’n 500 euro kwijt ben”, vertelt de uitbaatster. “Ik ben er echt het hart van in.” De totale kost voor de herstellingen is nog niet gekend.

Witte sweater

Volgens de uitbaatster vergaten de vandalen iets belangrijks mee te nemen: “Op de grond voor de toog lag een witte sweater met kap. De zakken zaten propvol met glas. Vermoedelijk werd de sweater gebruikt om hun handen te beschermen tijdens het stukslaan van de ramen.”

Volgens het slachtoffer waren de indringers ook zeer hongerig: “Toen ik me naar de koelkast begaf, merkte ik dat deze nog openstond. Ik zag restjes cervela op de grond liggen, samen met de lege doos waar de worsten in zaten. De daders hadden blijkbaar honger.”

Voetbalkantine

Ook achter de sporthal, waar de plaatselijke voetbalkantine zich bevindt, werd in dezelfde nacht ingebroken, vermoedelijk door dezelfde daders. Het raam aan de kant van het voetbalveld werd ingeslagen. Wat er precies werd meegenomen, en hoe hoog de kosten voor herstelling oplopen, is nog niet bekend. Het labo is intussen wel ter plaatse om de plaats van het incident af te sluiten.

Naast de voetbalkantine ligt de kantine van de Zaventemse tennisclub, maar daar werd niet ingebroken.

Veel schade

Sportschepen Piet Ockerman (Open Vld) betreurt dat de vandalen zowel de cafetaria als de voetbalkantine, twee gemeentelijke gebouwen, viseerden. “Zodra alle onderzoeken rond zijn, zullen we starten met de herstellingswerkzaamheden. Er is echter heel veel schade, dus de kosten zullen hoog oplopen. Ik snap niet wat die mensen bezielt om zich met dit soort zaken bezig te houden”, aldus Ockerman.