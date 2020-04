Drugssmokkelaar weigert te praten: 36 maanden cel Wouter Hertogs

29 april 2020

16u57 0 Zaventem Een Braziliaanse man die betrapt was bij de smokkel van een kleine kilo cocaïne, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

De man werd op 7 november opgepakt op de luchthaven na een uitgebreide douanecontrole. Daarbij was in zijn bagage niets verdachts gevonden maar in een staal van zijn urine waren wel sporen van cocaïne aangetroffen. Een scan wees nadien uit dat de man inderdaad drugs vervoerde in zijn lichaam. Hij bleek in totaal 80 boleta’s te hebben ingeslikt, goed voor een totaal gewicht van 980 gram cocaïne.

“In tegenstelling tot andere drugssmokkelaars heeft hij elke medewerking met het onderzoek geweigerd”, klonk het bij het parket. “Hij heeft enkel de feiten bekend maar geen enkele verklaring willen afleggen over zijn opdrachtgevers, en gaf ook geen toestemming om zijn gsm-toestel uit te lezen.”

Het parket eiste daarop 40 maanden cel maar de verdediging pleitte voor enige mildheid. “Mijn cliënt zit in een zeer precaire financiële situatie na het verlies van zijn job en is bovendien seropositief”, pleitte meester Boyaert. De rechtbank veroordeelde de man uiteindelijk tot een effectieve gevangenisstraf van 36 maanden.