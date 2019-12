Drugssmokkelaar en opdrachtgever voor rechter WHW

09 december 2019

14u47 0 Zaventem Een Nigeriaanse man en vrouw die verdacht worden van drugssmokkel riskeren respectievelijk 48 en 36 maanden cel. De vrouw werd op de luchthaven opgepakt met 98 boletas cocaïne in haar lichaam. De man zou haar opdrachtgever geweest zijn.

Op 6 september mekte de douane haar op toen ze op het punt stond een vlucht te nemen naar Helsinki. Terwijl de agenten haar staande hielden, kwam de man vragen wat er scheelde. Toen de douaniers daarop vaststelden dat ze hun vliegticktets samen hadden gekocht werden ze allebei opgepakt. “De vrouw bleek 98 boletas te hebben geslikt en uit het onderzoek bleek dat ze de laatste maanden herhaaldelijk vanuit Milaan via Brussel naar Helsinki was gereisd”, sprak het parket. “Meneer heeft diezelfde reis sinds 2017 ook al herhaaldelijk gemaakt, telkens voor zeer korte verblijven.”

‘Ross’

Aanvankelijk wees ze een zekere ‘Ross’ aan als haar opdrachtgever maar in haar allerlaatste verhoor bekende ze dat de man haar opdrachtgever en begeleider. was. Omwille van zijn belangrijkere rol riskeert hij een zwaardere straf. De advocaat van die laatste vroeg de vrijspraak. “Er is in het dossier geen enkel objectief bewijs tegen mijn cliënt”, pleitte hij. De advocaat van de vrouw herhaalde in zijn pleidooi haar beschuldigingen: “Hij heeft haar geronseld in Italië omdat hij wist dat ze geldproblemen had. Hij heeft de afgelopen maanden, terwijl ze in voorlopige hechtenis zaten, een hoop beloftes gedaan maar omdat die niet zijn nagekomen. Daarom heeft mijn cliënte beslist de waarheid te vertellen.”