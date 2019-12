Drie V’s centraal in meerjarenplan: veiligheid, voetpaden en vrije tijd Gemeente plant 53,5 miljoen euro aan investeringen en bouwt schuld met 10 miljoen euro af Robby Dierickx

13 december 2019

14u30 2 Zaventem Zaventem gaat de komende vijf jaar vooral in drie V’s investeren. Veiligheid, voetpaden en vrije tijd staan immers centraal in het meerjarenplan. Maar ook in onderwijs wordt fors geïnvesteerd. De belastingen blijven ongewijzigd en de schuld wordt met 10 miljoen euro afgebouwd. Oppositiepartij N-VA vindt dat er te veel geld naar voetbalclubs gaat, waardoor andere sportclubs in de koude blijven staan.

De grootste happen uit het budget gaan de komende jaren naar de drie V’s: veiligheid, vrije tijd en voetpaden. Dat blijkt uit het meerjarenplan dat meerderheidspartijen Open Vld en CD&V komende maandag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.

1. Veiligheid

“Onze politiezone krijgt vanaf 2021 een jaarlijkse toelage van 7,5 miljoen euro. Daarmee kan het korps versterkt worden met twintig extra agenten”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “We investeren ook 2,6 miljoen euro extra voor de realisatie van ons nieuw politiecommissariaat”, vult burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) aan. “Daarnaast is er geld voorzien voor de aankoop van ANPR-camera’s, bijkomende overlastcamera’s en nieuwe hondenrennen. De digitalisering van het politiekorps en de overstap naar duurzame toestellen en milieuvriendelijke politiewagens zetten we ook verder. Tot slot is er ook voor de brandweer een bijkomende investering van 2,3 miljoen euro.”

2. Vrije tijd

1,3 miljoen euro gaat naar de nieuwe voetbalsite aan de Tiendeschuurveld in Sint-Stevens-Woluwe. Daar komt een kunstgrasveld en wordt tegelijkertijd de hele infrastructuur – kleedkamers en kantine – vernieuwd. “De versleten toplagen van de synthetische voetbalvelden in de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe en in de Zeenstraat in Sterrebeek worden ook vervangen”, zegt sportschepen Piet Ockerman. “In Nossegem komt eveneens een kunstgrasveld en zetten we nieuwe modulaire units. Voorts investeren we in nieuwe sportvloeren en verlichting in de sportzalen en starten we een onderzoek naar nieuwe sportinfrastructuur achter de sporthal van Zaventem.”

Er is geld voorzien voor de aankoop van ANPR-camera’s, bijkomende overlastcamera’s en nieuwe hondenrennen. De digitalisering van het politiekorps en de overstap naar duurzame toestellen en milieuvriendelijke politiewagens zetten we ook verder Burgemeester Ingrid Holemans

Ook de studie voor een nieuw zwembad wordt gestart. De renovatie van het oude bibliotheekgebouw staat eveneens gepland. Daardoor zal onder meer de nood aan bijkomende klassen voor de kunstacademie opgevangen worden.

3. Voetpaden

De investeringen in nieuwe en veilige voetpaden bedragen 3,6 miljoen euro. “De voetpaden met de gekende rode steentjes worden vernieuwd en krijgen halfverharding”, maakt schepen van de technische dienst Wim Driesen (Open Vld) bekend. “Dit is een duurzame investering die minder onderhoud zal vragen aangezien water vlotter weg kan vloeien en onkruid geen kans meer krijgt om te groeien.” Voor fietspaden wordt 4,8 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast worden ook verschillende straten en pleinen volledig vernieuwd.

Nog een andere blikvanger: de bouw van een nieuwe vleugel van de gemeenteschool in Sint-Stevens-Woluwe. “Deze derde en laatste fase zal ongeveer 5,4 miljoen euro kosten en voorziet meteen ook ruimte voor een nieuwe feest- en gemeenschapszaal ter vervanging van de oude Snuifmolen”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld).

De belastingen gaan niet omhoog, waardoor de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing de laagste van Vlaams-Brabant blijven Schepen Bart Dewandeleer

Totaal investeringsbudget: 53,5 miljoen euro. “En toch gaan de belastingen niet omhoog”, aldus Bart Dewandeleer. “Daardoor blijven de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing de laagste van Vlaams-Brabant. Bovendien bouwen we de schuld af met 10 miljoen euro. We plannen tot slot een autofinancieringsmarge van een 3 miljoen euro in de begroting 2020. Dat is een veilige buffer. Als alles meezit, kunnen we die later nog inzetten.”

“75 procent naar voetbal”

Bij oppositiepartij N-VA betreurt men dat van de grote investering van vier miljoen euro zowat 75 procent naar voetbal gaat. “In het verleden heb ik als sportschepen steeds in overleg met de sportdienst en sportraad de budgetten en investeringen zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen over de verschillende sporttakken, maar het is opnieuw al voetbal wat de klok slaat”, zegt raadslid Erik Rennen. “En dat terwijl er meer leden bij onder meer de tennisclubs en meer sporthalgebruikers zijn. Er is ook 50.000 euro ingeschreven voor een studie om te bepalen waar na 2026 een nieuw zwembad en eventueel een nieuwe sporthal kunnen gebouwd worden. De studie is ingeschreven om uitgevoerd te worden in 2023, wat te laat is. Zo een project neemt gemakkelijk 7 tot 10 jaar in beslag. Met andere woorden: voor 2030 zal het zwembad er niet staan.”