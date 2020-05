Drie geparkeerde auto’s vatten vuur, ook gevels van woningen zwaar beschadigd SHVM RDK

18 mei 2020

08u59 10 Zaventem Bewoners van de Voordestraat in Zaventem zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een hevige brand. Drie geparkeerde auto’s vatten er rond 2 uur om nog onbekende reden vuur.

De brand ontstond bij één wagen en sloeg over op twee andere voertuigen. Ook de nabijgelegen woningen deelden daarbij in de schade. Zo raakten de gevels van twee woningen ernstig beschadigd door de rook. Door de snelle tussenkomst van de brandweer kon vermeden worden dat de brand oversloeg op de woningen. Bij de brand vielen geen gewonden.

De oorzaak van de brand wordt momenteel nog onderzocht. “Er is een branddeskundige aangesteld, maar niets kan voorlopig bewijzen dat het om brandstichting gaat”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie Zaventem. “Ook waren er geen getuigen en een buurtbevraging heeft momenteel nog niets opgeleverd.”

Hyperventileren

De buurtbewoners zijn naar eigen zeggen in shock. “Om twee uur vannacht liep mijn dochter in volle paniek naar beneden”, vertelt de eigenares van een van de woningen die zwaar beschadigd raakten. “Ze zei dat ze een luide knal hoorde en zag de brandweer in straat. Ik raakte meteen in paniek en was aan het bibberen. De overburen boden me een stoel aan, want staan kon ik niet meer. Nu zit ik een hele dag in de slaapkamer voor het raam te wachten, zodat ik de verzekeraar kan zien aankomen. Want de deur kan ik momenteel niet gebruiken.”

Ook een andere bewoner van een van de beschadigde woningen was over z’n toeren. “We hebben pas iets opgemerkt toen het al te laat was”, reageert zijn vrouw. “We zagen hoe het vuur van de eerste wagen oversloeg op onze wagen. Mijn man begon plots te hyperventileren en moest noodgedwongen op een stoeltje op straat gaan zitten.”

“Hoeveel de schade ons zal kosten, weten we nog niet. Ook zullen we een andere oplossing moeten zoeken voor mijn man, aangezien hij zeer slecht te been is en dus geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer.”