Drie brandende wagens in Zaventem: vuur werd aangestoken SHVM

18 mei 2020

16u49 0 Zaventem De brand die in de nacht van zondag op maandag heeft plaatsgevonden in de Voordestraat in Zaventem, werd aangestoken. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Drie geparkeerde wagens brandden er volledig uit en een woning raakte ernstig beschadigd aan de voorgevel.

Om 2 uur werden buurtbewoners uit de Voordestraat in Zaventem opgeschrikt door een hevige brand in de straat. Een wagen vatte vuur, waarna de brand oversloeg op twee andere wagens. Ook twee woningen deelden daarbij in de schade. Een van de twee woningen is er ernstig aan toe.

Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak en stelde een branddeskundige aan, die na onderzoek ter plaatse formeel bevestigde dat de brand effectief werd aangestoken. “De voertuigen worden nog verder onderzocht door de deskundige en het gerechtelijk labo”, aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. Er is nog geen spoor naar een dader.