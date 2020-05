Dramatische Moederdag dreigt voor bloemist, tot andere handelaars hun hulp aanbieden Robby Dierickx

07 mei 2020

12u31 24 Zaventem Een gesloten winkel en een verbod op het afhalen van bloemen: net als voor heel wat bloemisten dreigde het ook voor Het Viooltje een dramatische Moederdag te worden. Maar de bloemist met vestigingen in Sterrebeek en Kampenhout krijgt nu plots hulp van drie andere handelaars die hun bestelwagens ter beschikking stellen om alle Moederdagboeketten aan huis te leveren.

Sinds het begin van de lockdown leveren tal van bloemisten boeketten aan huis, maar met Moederdag komende zondag – traditiegetrouw een van de drukste dagen van het jaar – is de vraag zo groot dat de bloemisten niet alle bestellingen kunnen leveren. Daarom hoopten ze dat ze hun deuren al op zondag konden heropenen en niet pas een dag later. De Nationale Veiligheidsraad hield het been stijf en dus dreigden heel wat bloemisten een hoop inkomsten te mislopen. Zo ook bij Het Viooltje, maar dankzij de hulp van drie andere handelaars zullen komende zondag wel honderden boeketten in de omgeving van Sterrebeek en Kampenhout aan huis geleverd kunnen worden.

Op volle kracht

“We beschikken zelf over drie bestelwagens, maar dat is uiteraard onvoldoende om op een hoogdag als Moederdag alle bestellingen aan huis te leveren”, zeggen zaakvoerders Natacha Soetaert en Kim De Vleeschouwer. “De voorbije weken kregen we al de hulp van The Catering Company uit Boortmeerbeek en Primo Tours uit Haacht, maar voor komende zondag schiet ook Traiteur André Claessens uit Nossegem ons te hulp. Die drie handelaars stellen hun bestelwagens ter beschikking zodat we toch op volle kracht alle bestellingen kunnen leveren.”

“In deze uitzonderlijke tijden is het logisch dat handelaars elkaar helpen”, meent André Claessens. “Zaterdagmiddag en zondag worden onze acht bestelwagens normaal niet gebruikt, dus kunnen we ze zonder problemen gebruiken om Het Viooltje een handje te helpen. Ook onze chauffeurs willen in de bres springen voor de bloemist. Als we onze acht bestelwagens laten uitrijden, kan Het Viooltje al snel 400 tot 500 extra boeketten leveren.”