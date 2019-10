Dorpsraden krijgen om de 5 jaar 4.000 euro als ze ‘bijzonder evenement’ organiseren Robby Dierickx

23 oktober 2019

08u28 1 Zaventem Goed nieuws voor de verschillende dorpsraden van groot-Zaventem. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag werd beslist dat de dorpsraden voortaan om de vijf jaar 4.000 euro kunnen krijgen indien ze een bijzonder evenement organiseren. De dorpsraad van Nossegem krijgt binnenkort al zo’n toelage voor de organisatie van het dorpsfeest Nossegem 910.

“Met deze extra toelage – de dorpsraden krijgen al lang een normale jaarlijkse financiële impuls – willen we benadrukken dat de georganiseerde evenementen belangrijk zijn voor onze gemeente aangezien ze bijdragen aan het versterken van het gemeenschapsleven in de verschillende deelgemeenten”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Het geld dat we aan de dorpsraden geven, komt de bevolking dus rechtstreeks ten goede.”

De gemeenteraad keurde principieel goed dat de dorpsraden om de vijf jaar 4.000 euro kunnen krijgen. “Deze beslissing zal op korte termijn al grote gevolgen hebben”, voegt schepen voor Feestelijkheden Dirk Phillips (Open Vld) toe. “De dorpsraad van Nossegem heeft bijvoorbeeld al een toelage aangevraagd om haar dorpsfeest ‘Nossegem 910’ te organiseren in mei 2020. We hopen dan ook dat deze bijzondere toelage de organisatoren de financiële kracht zal geven om ook deze editie weer onvergetelijk te maken.”

Om de nieuwe toelage te krijgen, moeten de dorpsraden de komende vijf jaar een onderbouwde aanvraag indienen bij het schepencollege.