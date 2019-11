Dolle taferelen voor deuren IKEA: 24 uur voor lancering nieuwe collectie al kampeerders Robby Dierickx

06 november 2019

18u44 12 Zaventem Morgen lanceert IKEA een nieuwe collectie die de meubelgigant samen met Virgil Abloh, de artistieke directeur van Louis Vuitton Men, creëerde en dat lokt nu al enkele superfans naar de winkels. In Zaventem staan vier Brusselaars al sinds woensdagochtend – 24 uur voor de lancering - voor de deur te wachten. Ze brengen er de nacht door om morgen zeker te zijn dat ze met de unieke collectiestukken naar huis kunnen.

In de meeste landen is de nieuwe collectie MARKERAD vorige week al gelanceerd, met dolle taferelen als gevolg. Voor heel wat winkels brachten superfans de nacht door en hier en daar kwam het zelfs tot opstootjes. In ons land wordt de gedurfde en hedendaagse collectie pas morgen gelanceerd. Toch staan er momenteel al wachtenden voor de ingang van de IKEA-vestiging in Zaventem. Brusselaars Alexandre Mesa (29) en Akran El Alioui (20) daagden vanochtend om 10 uur al met twee andere kameraden op. “We willen deze collectie absoluut niet missen”, klinkt het. “We zijn al jaren fan van het werk van Virgil Abloh. ”

Dat ze voor onder meer een tapijt, een kleine sofa, een klok en een spiegel de koude nacht voor de winkel moeten doorbrengen, deert hen niet. “We hebben een slaapzak mee en we hebben zelfs een dekentje in de IKEA gekocht (lacht)”, zegt Alexandre Mesa. “Maar als het echt te koud wordt, kruipen we om beurt even in de wagen. We verwachten dat hier in de loop van de nacht een massa volk komt staan. Ik heb zelf voldoende plaats in mijn woning gemaakt, zodat de verschillende stukken een mooi plekje krijgen (lacht). In totaal zal ik wel ongeveer 800 à 900 euro moeten uitgeven, maar dat heb ik er zeker voor over.”

Omdat IKEA een volkstoeloop verwacht, plaatste de meubelgigant dranghekken voor de ingang zodat wachtenden netjes in de rij kunnen staan. Ook in de andere winkels van IKEA wordt de collectie morgen gelanceerd, maar daar staan voorlopig nog geen wachtenden. In de vestiging in Anderlecht is het verboden om te kamperen. “Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de parking daar gesloten en de wachtenden naar huis gestuurd”, vertelt een woordvoerder. “Pas om 4.30 uur zijn ze welkom. Daarnaast hebben we nog enkele andere maatregelen genomen in de verschillende winkels. Zo zullen er donderdag extra veiligheidsagenten ingezet worden om alles in goede banen te leiden.”

De IKEA-winkels openen donderdag om 10 uur.