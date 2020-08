Dokter sleept Belgische staat voor de rechter om tests op luchthaven te verplichten Wouter Hertogs

04 augustus 2020

10u13 0 Zaventem David Bouillon, een arts uit Bergen, heeft klacht ingediend bij de Brusselse kortgedingrechter tegen de Belgische staat en het Waalse Gewest. Op deze manier wil hij deze verplichten snelle coronatests uit te voeren op luchthavens.

“Wij vragen dat alle passagiers die terugkeren uit een rode zone onmiddellijk getest worden op de luchthaven, alvorens de transitzone te verlaten”, zo liet de advocaat van de arts, Benoît Lemal, weten op een personferentie. David Bouillon en zijn medisch-sociale organisatie Lagardère voeren momenteel snelle coronatests uit in verschillende Belgische steden, vooral in het zuiden van het land: “Er zijn veel mensen die blij zijn met deze test, waarvan je het resultaat in enkele minuten kent In februari hadden we deze tests nog niet, nu wel. Het is belangrijk om veel te testen om zo de besmettingsrisico’s te beperken en een nieuwe lockdown te vermijden”, zegt Bouillon.