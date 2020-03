Dit seizoen geen zaalvoetbal meer in Vlaams-Brabant: ook geen kampioenstitels toegekend Robby Dierickx

23 maart 2020

10u45 20 Zaventem Er zal dit seizoen niet meer gevoetbald worden in de provinciale zaalvoetbalreeksen in Vlaams-Brabant. Ook de lokale ligacompetities worden vroegtijdig beëindigd als gevolg van het coronavirus.

De zaalvoetbalcompetities in ons land liggen ondertussen al twee weken stil. Aanvankelijk was dat tot 31 maart het geval, maar het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant heeft afgelopen weekend beslist dat alle resterende zaalvoetbalwedstrijden van het seizoen in de provinciale competitie, de beker van Vlaams-Brabant en de ligareeksen niet meer door zullen gaan. Dit onder meer omdat verschillende gemeenten al lieten weten dat de sporthallen ook de komende weken dicht zullen blijven. “Voor het seizoen 2019-2020 zullen de huidige rangschikkingen beschouwd worden als beëindigd en zullen er geen kampioentitels toegekend worden”, klinkt het in een mail naar alle clubs.

Uitzonderlijke maatregelen

“Het stijgen van ploegen naar een hogere afdeling en/of het eventueel dalen van ploegen naar lagere afdelingen zal afhangen van de beslissing van het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant, die daarover een beslissing zal nemen in de maand mei of indien dit niet mogelijk zou zijn, in de maand juni. Uitzonderlijke gebeurtenissen vergen uitzonderlijke maatregelen en we zijn ervan overtuigd dat iedereen zich kan vinden in deze uitzonderlijke, maar tijdige beslissing.”

In april krijgen de clubverantwoordelijken wel de inschrijvingsformulieren voor komend seizoen.