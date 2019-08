Directie Econocom weigert ontslagen afgevaardigde opnieuw in dienst te nemen: vakbonden plannen nieuwe acties Robby Dierickx

30 augustus 2019

14u56 0 Zaventem De afgevaardigde van de Franstalige christelijke bediendenvakbond CNE die op 25 juli door de directie van Econocom ontslagen werd, wordt niet opnieuw in dienst genomen. Dat heeft de directie woensdag bekendgemaakt. De vakbonden plannen nieuwe acties. Een eerste vindt volgende week vrijdag al plaats.

Op vrijdag 23 augustus legden de werknemers van Econocom, de Franse multinational die informaticadiensten verkoopt en haar Belgische hoofdzetel in Zaventem heeft, het werk neer. Ze protesteerden tegen het ontslag van een afgevaardigde van de Franstalige christelijke vakbond CNE. Volgens de directie zou de man zich te veel met het vakbondswerk beziggehouden hebben, waardoor hij te weinig tijd aan zijn job besteedde. De vakbonden vroegen een volledige re-integratie van de afgevaardigde in al zijn mandaten, maar woensdag liet de directie weten niet in te zullen gaan op die eis.

“Daar leggen wij ons niet bij neer”, zegt Martin Willems van CNE. “De komende weken zullen er verschillende acties gepland worden. De eerste vindt volgende week vrijdag al plaats. We zullen geen actie voor de hoofdzetel voeren, maar wel bij de verschillende klanten waar de werknemers van Econocom die dag actief zijn.”

Op 12 september staat er nog een verzoeningsvergadering tussen de vakbonden en de directie op het kabinet van de FOD Tewerkstelling gepland.