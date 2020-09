Dievenbende teistert Zaventem: in vier dagen tijd acht inbraken en twee inbraakpogingen Robby Dierickx

24 september 2020

16u08 22 Zaventem Een dievenbende is sinds kort heel actief in Zaventem. Tussen maandag en donderdag registreerde de lokale politie acht effectieve inbraken en twee inbraakpogingen. Dinsdagavond werden dieven op heterdaad betrapt in de Wilgeroosjesstraat, maar ze konden ontkomen.

Acht effectieve inbraken en nog eens twee inbraakpogingen: dat is de balans tussen maandag en donderdag in Zaventem. “Vermoedelijk het werk van een rondtrekkende dievenbende”, klinkt het bij de lokale politie. “Dinsdagavond werden we door bewoners van de Wilgeroosjesstraat verwittigd omdat ze het alarm van een woning hoorden afgaan. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Toen omwonenden de dieven zagen weglopen, zetten ze de achtervolging in. Onze ploegen waren amper drie minuten na de oproep ter plaatse, maar de verdachten konden niet gevat worden. Ook niet nadat een speurhond ingezet werd.”

Jaarlijks fenomeen

In de nacht van woensdag op donderdag sloegen dieven onder meer toe in de Ter Merenlaan. “Het is een jaarlijks fenomeen dat het aantal inbraken rond deze periode piekt”, aldus nog de lokale politie. “Ook in de ons omliggende gemeenten werd de voorbije dagen een toename van het aantal inbraken vastgesteld. Daarom zetten we de komende dagen en weken ook volop in op het voorkomen van dergelijke feiten.”