Dieren die via luchthaven reizen, krijgen onderdak in ultramodern opvangcentrum Robby Dierickx

04 juni 2020

12u40 0 Zaventem In de vrachtzone van de luchthaven van Zaventem heeft maandag een ultramodern dierenopvangcentrum de deuren geopend. Dieren die via Brussels Airport reizen, gaande van paarden tot politiehonden en zelfs panda’s, worden er voortaan in uitstekende omstandigheden opgevangen en gecontroleerd. In elke ruimte kunnen de lichtkleur, temperatuur en ventilatie aangepast worden.

Het Animal Care and Inspection Center wordt sinds maandag uitgebaat door dnata en zal voortaan de duizenden dieren die elk jaar via Brussels Airport reizen, opvangen. Het gaat om alle soorten dieren: van gezelschapsdieren, over politiehonden, reptielen en paarden, tot zelfs een zeldzaam bezoek van een panda. “We vinden het comfort van al onze passagiers belangrijk, ook van de dieren die via de luchthaven reizen”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Daarom hebben we in overleg met de bevoegde overheden, met experts en met onze klanten dit ultramodern Animal Care & Inspection Center ontwikkeld. Een dierencentrum dat op vlak van welzijn absoluut een nieuwe standaard zet op Europees niveau en een optimale werkplek is voor het personeel. Hiermee zorgen we ervoor dat ook de dieren onder onze passagiers in de allerbeste omstandigheden worden opgevangen. Een service die we graag aanbieden aan onze klanten.”

Ideale klimaat

Om het - vaak korte - verblijf voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken, kan in elke ruimte apart de lichtkleur, temperatuur en ventilatie aangepast worden, afgestemd op de specifieke noden van elke diersoort. Dat is mogelijk dankzij een uniek centraal systeem. In tien dierenverblijven kan via een keuzemenu met onder andere de categorieën vogels, reptielen, vissen en herkauwers, snel en efficiënt het ideale klimaat gecreëerd worden voor het dier dat er verblijft.

De import- en de exportzijde in het gebouw zijn volledig van elkaar gescheiden, ook op vlak van ventilatie. Zo is er geen enkele contaminatie mogelijk. De dierenverblijven zijn flexibel en kunnen gebruikt worden voor kleine en grotere diersoorten.