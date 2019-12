Diamantroof pas in 2021 voor hof van beroep WHW

18 december 2019

11u43 0 Zaventem Het proces over de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Brussels Airport is woensdag nog niet van start gegaan voor het Brusselse hof van beroep. Waarschijnlijk zal het dossier zelfs pas in 2021 behandeld worden.

Het Brusselse parket-generaal heeft een aantal bijkomende onderzoeksdaden bevolen, en heeft tot 15 september 2020 de tijd gekregen om die af te werken. Daarna zullen openbaar ministerie, burgerlijke partijen en verdediging nog schriftelijke conclusies moeten uitwisselen.

37 miljoen euro aan diamanten

In 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen ervandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. In mei 2018 sprak de Brusselse correctionele rechtbank nog 18 personen vrij in het dossier. De overvallers drongen het luchthaventerrein binnen en reden tot aan een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss, waar een waardetransport van Brink’s stond. De overvallers haalden 121 colli’s met voornamelijk diamanten ter waarde van 37 miljoen euro uit het vliegtuig en gingen er vervolgens vandoor. Het parket Halle-Vilvoorde arresteerde uiteindelijk 19 verdachten. Voor de personen die rechtstreeks betrokken zouden geweest zijn bij de overval en de voorbereiding ervan eiste het parket 5 tot 8 jaar cel. Voor zij die een aandeel zouden gehad hebben in de heling van de buit, vroeg het parket celstraffen van 1 jaar tot 3 jaar, en voor een vrouw die een beperkte rol had gespeeld, enkel een opschorting.

Onvoldoende bewijzen

De rechtbank oordeelde echter dat de elementen die het parket had aangevoerd onvoldoende waren om de verdachten te veroordelen en sprak 18 personen vrij. Voor één verdachte, Fransman Marc Bertoldi, werd er nog geen uitspraak gedaan. De man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten en zijn aandeel werd dan ook afgesplitst en zal op een latere datum behandeld worden. Het parket Halle-Vilvoorde ging in beroep tegen de beslissing om 18 verdachten vrij te spreken.