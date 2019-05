Diamant voor René en Lea RDK

21 mei 2019

10u01 0 Zaventem René Gielis (85) en Lea Vekemans (81) hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Zaventem gevierd.

De twee gaven elkaar hun jawoord op 30 mei 1959 in Nossegem. Na hun trouw kregen ze twee kinderen en zes kleinkinderen. René was jarenlang als ambtenaar op de dienst Openbare Werken bij Defensie aan de slag, terwijl zijn vrouw fruit – voornamelijk druiven – verkocht in een kraampje in Nossegem. Vandaag besteedt René nog veel tijd aan fotografie. Zijn vrouw kookt graag. Samen gaan ze ook regelmatig fietsen.