Deze dief wilde gezien worden: twintiger pleegt inbraken steevast met fluohesje en fietslicht op helm

WHW

09 oktober 2019

16u14 0 Zaventem Een Libische twintiger is veroordeeld tot 26 maanden cel voor talloze diefstallen en inbraken in en rond Zaventem. Erg subtiel ging hij niet te werk. De man ging op dievenpad met zijn fiets en had steeds een fluohesje én een helm met lamp aan.

Dit voorjaar teisterde een diefstallenplaag Zaventem. Een jongeman van kleine gestalte, steeds getooid in een fluohesje, drong binnen in woningen en ging aan de haal met wat hij in handen kreeg. Grote zaken kon hij nooit stelen omdat hij zich verplaatste met de fiets. Op 3 april kon de politie hem oppakken nadat een buurtbewoner hem in een tuinhuis had zien inbreken. De man gaf toe dat hij verschillende diefstallen op zijn kerfstok had maar ontkende dat hij bij alle door het parket genoemde feiten betrokken was. “Hij verblijft al even in ons land maar was op de dool. Zijn ouders zijn 5 jaar geleden gestorven in een ongeval en sindsdien is hij verslaafd aan medicatie. Daarom herinnert hij zich ook lang niet alles van de feiten”, verklaarde zijn advocaat.