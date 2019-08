Deelnemers trotseren regen voor jaarlijks jogging JCV

15 augustus 2019

18u44 0 Zaventem Aan het park van Zaventem is donderdag de traditionele jogging doorgegaan. Ondanks het wisselvallige weer vonden heel wat mensen toch de weg naar het park.

In de voormiddag waren er verschillende wandel- en fietstochten, terwijl de lopers zich in de namiddag mochten uitleven op tochten van 5 tot 21 kilometer. “We hadden ongeveer 200 wandelaars en fietsers en bijna 500 lopers”, zegt schepen van Sport Piet Ockerman (Open VLD). “Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Voor de joggers was het dit jaar zelfs aangenamer aangezien het vorig jaar heel warm was en er toen heel weinig zuurstof in de lucht was.”

Ondanks het wisselvallige weer, viel de opkomst mee. “Ik had erger verwacht met het slechte weer”, zegt Ockerman. “Maar alles is heel goed meegevallen. Er waren ook geen incidenten, te noteren en de sfeer was geweldig. De kleintjes hebben zich ook goed kunnen amuseren in de springkastelen en met de goochelaars.”

De dag werd afgesloten met ‘Pop@Park’, het jaarlijkse gratis festival. Milow Meskens en Gers Pardoel waren dit jaar de grote blikvangers, maar de aftrap was voor lokaal talent Isadore, de winnaars van de Pop@Park Rock Rally.