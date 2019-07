Dealer onder invloed verstopt cocaïne in onderbroek JCV

26 juli 2019

10u19 1 Zaventem De politie van Zaventem heeft zondagochtend een man van de weg geplukt die onder invloed was van drugs. De agenten vonden ook verdovende middelen in zijn wagen en in zijn slip.

De 22-jarige bestuurder uit het Brusselse werd zondag om 3.30 uur aan de kant gezet in Sint-Stevens-Woluwe. Bij de controle bleek hij onder invloed te zijn van drugs. Na een speekseltest mocht hij meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs inleveren.

In zijn wagen vond de politie nog cannabis en in de slip van de man zat nog eens ongeveer 13 gram cocaïne. De drugs en een hoeveelheid cash geld werden in beslag genomen. De man was al eerder gekend voor drugfeiten. Hij werd verhoord en daarna aangehouden door de onderzoeksrechter.