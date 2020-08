De Werkvennootschap start met bouw drie pijlers voor langverwachte fietsbrug: maand lang hinder op Brusselse ring Robby Dierickx

04 augustus 2020

10u56 3 Zaventem Maandag is De Werkvennootschap gestart met de bouw van de langverwachte fietsbrug – acht jaar na het eerste akkoord – over de Brusselse ring tussen Zaventem en Diegem. De komende maand worden drie van de vijf brugpijlers gebouwd, waardoor er verkeershinder is op de snelweg en de Woluwelaan.

De fietsbrug moet de ‘missing link’ op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel wegwerken. In mei startten de voorbereidende werken en maandag is De Werkvennootschap gestart met het plaatsen van drie brugpijlers. Eén ervan komt in de middenberm van de Brusselse ring, terwijl de twee andere telkens tussen de snelweg en de Woluwelaan, die langs beide kanten parallel met de ring loopt, komen. Door die werken is er een asverschuiving op de snelweg en moet het verkeer er in beide richtingen over versmalde rijstroken. Bovendien geldt er een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Dat is ook op de Woluwelaan het geval.

Nog twee pijlers

De Werkvennootschap verwacht dat de plaatsing van de drie brugpijlers begin september afgerond moet worden, waarna ook nog twee pijlers aan de buitenzijdes van de Woluwelaan geplaatst worden. “Vanaf dan zal er alleen hinder zijn op de Woluwelaan”, verduidelijkt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Door de werken op de Brusselse ring begin september af te ronden, vermijden we grote verkeerschaos op de snelweg.”

Pas in de lente wordt het brugdek op de pijlers geplaatst. In die periode zal er alleen in weekendnachten gewerkt worden, want het verkeer zal er omgeleid moeten worden via de parallelweg. De oplevering van de fietsbrug is voorzien voor augustus volgend jaar.