De Motte hele dag decor van ‘Zwemmen voor Duchenne’ Robby Dierickx

18 november 2019

09u30 0 Zaventem Komende zaterdag organiseren de Zwemclub Woluwe, Swimming Club Zaventem, Diving Zaventem, Etza en Sportlief het evenement ‘Zwemmen voor Duchenne’ in zwembad De Motte in de luchthavengemeente. Van 8.30 tot 16 uur staan er tal van activiteiten op het programma om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

Het startschot wordt om 8.30 uur met een ontbijt gegeven. Wie mee wil komen smullen, moet zich op voorhand inschrijven via zwembad@zaventem.be. De kostprijs bedraagt 7 euro. Daarnaast staan er een hele dag lang allerlei activiteiten in het water gepland. Zo is er tussen 8.30 en 10.30 uur het langeafstandszwemmen en tussen 9.30 en 10.30 uur de workshop over levensreddende vaardigheden. Voor de kinderen is er tussen 11 en 16 uur dan weer een opblaasbaar parcours waarop ze hun behendigheid kunnen testen. Daarnaast kunnen kindjes tot drie jaar eendjes vissen in het peuterbad.

Deelnemers kunnen verschillende prijzen winnen. De toegang tot het zwembad bedraagt zaterdag uitzonderlijk 5 euro en de opbrengst gaat integraal naar het onderzoek naar de ziekte van Duchenne.