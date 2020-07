De eerste zomer van CopainCopine: “Een tweede lockdown kunnen we onmogelijk overleven”

Zaventem

Een nieuwe zaak, een droom die uitkomt na maanden voorbereidingswerk... Maar dan breekt er een pandemie uit. In onze reeks ‘ De eerste zomer van ’ spreken startende handelaars in Brussel en de rand over ondernemen in coronatijden. Vandaag: tapasbar en -restaurant CopainCopine in Zaventem. “Natuurlijk hebben we getwijfeld om te openen, maar gelukkig hebben we doorgezet”, zeggen uitbaters Maxime en Fanny.