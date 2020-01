De 2de Kans opent zaterdag deuren in gebouw waarin Sociale Dienst tot voor kort onderdak had Robby Dierickx

09u48 0 Zaventem De vrijwilligers hebben de komende dagen nog wat verhuiswerk, maar komende zaterdag opent het Tweedekanshoekje van Zaventem de deuren in het gebouw in de Stationsstraat waarin de Sociale Dienst tot voor Nieuwjaar onderdak had. De kringloopwinkel, die voortaan De 2de Kans zal heten, moest midden december het oude vredegerechtsgebouw in de Vilvoordelaan verlaten omdat het pand verkocht werd.

Het voormalige vredegerechtsgebouw was eigendom van het OCMW van Zaventem, maar werd in het najaar verkocht. De nieuwe eigenaar zal het bouwvallige pand afbreken en er appartementen en een winkelruimte op neerpoten. Het Tweedekanshoekje had anderhalf jaar onderdak in het gebouw, maar moest door de verkoop verhuizen. Na een lange zoektocht vond de gemeente een gebouw in de Stationsstraat. Het gaat om een pand naast het oude gemeentehuis. In dat gebouw had de Sociale Dienst tot voor Nieuwjaar onderdak, maar de werknemers verhuisden inmiddels naar OCMW-rustoord Trappeniers.

Openingsreceptie

Sinds vorige week vrijdag zijn de vrijwilligers van De 2de Kans, de nieuwe naam van het Tweedekanshoekje, volop in de weer met de verhuis. “Zaterdag openen we de deuren op de nieuwe locatie”, zegt Yvette Grauwels. “De komende dagen moeten we nog wat spullen verhuizen en moeten we de ruimtes wat inrichten, maar zaterdag tussen 10 en 13 uur ontvangen we iedereen opnieuw met open armen. Aansluitend is er een openingsreceptie waarbij we iedereen op een hapje en een drankje trakteren.”