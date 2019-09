David (39) ontwerpt kledinglijn rond Remco Evenepoel, opbrengst gaat naar twee goede doelen Robby Dierickx

06 september 2019

16u45 2 Zaventem Amper 19 is hij, maar toch beschikt wielertalent Remco Evenepoel al over een eigen kledinglijn. Dat heeft hij vooral te danken aan Nossegemnaar David Philips (39). De ex-wielrenner ontwierp vorig jaar R.EV1703 en ziet de kledinglijn – mede dankzij het succes van Evenepoel – alleen maar groeien. “Het leuke aan dit alles is dat Remco zelf zijn inspiratie in de kledij steekt”, zegt David Philips. De winst gaat naar twee goede doelen.

Zelf was de 39-jarige Nossegemnaar in de jaren negentig een beloftevol renner, maar een zware valpartij betekende het einde van zijn wielercarrière. Toch verdween David Philips in de daaropvolgende jaren niet uit de wielerwereld. Hij werd sportdirecteur bij het continentale Team3S, dat enkele jaren actief was in het profwielrennen. Daarnaast startte hij een bedrijf dat kleding produceerde. Enkele jaren geleden koos hij voluit voor het bedrijf en gaf hij zijn functie als sportdirecteur op. In de hoop zijn onderneming wat meer naambekendheid te bezorgen, stapte hij na een juniorenkoers op wielertalent Remco Evenepoel af. “Ik hoopte hem te kunnen strikken om reclame te maken, maar het draaide al snel anders uit”, vertelt Philips. “Samen met het wielertalent en zijn vader Patrick besloot ik een kledinglijn rond Remco zelf te ontwikkelen.”

Boost dankzij WK

De Nossegemnaar koos ervoor om geen wieleroutfits maar wel casual kledij rond Evenepoel te ontwerpen. In september vorig jaar kregen alle supporters die met de supportersbus vanuit Schepdaal naar het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck vertrokken een T-shirt en pet van R.EV1703, de naam van de kledinglijn van Evenepoel. “R.EV verwijst naar zijn naam en 1703 is de postcode van Schepdaal, de gemeente waarvan de wielrenner afkomstig is”, verduidelijkt David Philips. “Onze kledinglijn kreeg in Innsbruck meteen een stevige boost, want Remco werd er niet alleen wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, maar pakte ook goud in de wegrit. Dankzij die successen wilde plots iedereen onze kledij (lacht). Sindsdien is het hier een echt gekkenhuis. In positieve zin, welteverstaan.”

Ondertussen verkoopt David Philips behalve T-shirts en petten onder meer ook truien, trainingspakken, broeken en zelfs body’s voor baby’s. “Binnenkort komen er waarschijnlijk ook winterjassen en mutsen bij”, aldus nog de kledingproducent. “Belangrijk daarbij is dat Remco alle kledij eerst goedkeurt. Hij moet het mooi vinden alvorens het in productie gaat. Ik stuur mijn eerste ontwerpen door en Remco voegt er vervolgens zijn inspiratie aan toe. De wielrenner is zelf ook veel met mode en fashion bezig, dus dat vergemakkelijkt de zaak (lacht). Alle kledij is trouwens handmade. Ik bestel het met andere woorden niet in pakweg China of Thailand, maar elk kledingstuk heb ik tijdens het productieproces zelf in handen gehad.”

Twee goede doelen

Opvallend: de volledige winstmarge gaat integraal naar twee goede doelen. “In Vlaanderen gaat het om vzw De Poel uit Schepdaal, een woon- en zorgproject voor mensen met een mentale beperking”, weet Patrick Evenepoel, vader van Remco. “In Wallonië hebben we gekozen voor Tous à bord, een vereniging die sporten voor mensen met een beperking mogelijk maakt. We merken dat de verkoop na een topprestatie van Remco telkens een stevige boost krijgt. Dat was onder meer zo na het EK, maar ook na zijn zege in de Clásica San Sebastián.”

Wie zelf op zoek is naar kleding van Remco Evenepoel kan surfen naar www.rev1703.com. Ook via supportersclubs in Vlaanderen en Wallonië wordt de kledij verkocht.