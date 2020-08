Dat moet je kunnen: automobilist in kwartier tijd twee keer geflitst op dezelfde plaats Robby Dierickx

03 augustus 2020

Op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek heeft de lokale politie van Zaventem zondagochtend op een kwartier tijd twee keer dezelfde snelheidsduivel geflitst. In een zone 50 reed de bestuurder eerst tegen 99 kilometer per uur voorbij de flitscontrole, vijftien minuten later raasde hij er tegen 87 kilometer per uur voorbij. Van de 974 gecontroleerde wagens werden er 110 geflitst, goed voor 11,29 procent.

Midden juli reed ook al 1 op de 10 automobilisten te snel tijdens een flitsactie op zondagochtend langs de Mechelsesteenweg in Sterrebeek.