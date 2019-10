Dat is nu eens een échte Belg: Zaventemmenaar proeft in drie jaar tijd 1.000 Belgische bieren én geeft ze punten en plekje in fotoalbum Robby Dierickx

25 oktober 2019

16u23 0 Zaventem Exact 1.000 Belgische bieren heeft Zaventemmenaar ‘Wis’ – omwille van beroepsredenen wil hij zijn echte naam niet prijsgeven – de voorbije drie jaar geproefd. Elk biertje gaf hij een quotering en een plekje in zijn ‘BierWispedia’, een fotoalbum met alle geproefde bieren. Nu hij zijn 1.000ste bier geproefd heeft, geeft hij er de brui aan. “Vanaf nu kan ik genieten van de 61 bieren die een 10 op 10 kregen.”

Dronken is hij de voorbije drie jaar naar eigen zeggen niet geweest, maar toch heeft Wis (52) uit Zaventem sinds september 2016 maar liefst duizend Belgische bieren geproefd. Van Duvel over Affligem tot een Kleppende Klipper en zelfs een – actueler kan niet – Hard Brettxit. “Ik heb die uitdaging te danken aan een vriend die me drie jaar geleden een ‘Nondedju’, een biertje van Scherpenheuvel-Zichem, liet proeven”, vertelt Wis. “Toen ik hem zei dat ik het bier niet kende, zei hij dat er zoveel bieren zijn die ik niet kende. Ik beloofde hem toen dat ik duizend Belgische bieren zou proeven.”

Zijn uitdaging bracht hem naar alle uithoeken van ons land. Van de zee tot diep in de Ardennen: overal ging de Zaventemmenaar op zoek naar vooral minder gekende bieren. “Daarbij kreeg ik ook heel wat hulp van vrienden”, gaat Wis verder. “Ze wisten dat ik de kaap van duizend bieren wilde ronden en brachten om de haverklap lokale bieren mee. Zelf trok ik ook regelmatig naar lokale bierfestivals en -weekends. Met de trein uiteraard, want soms proefde ik tot acht (zware) bieren per dag. Bij sommige bieren was het letterlijk proeven, want ze waren zo slecht dat ik ze niet kon drinken.”

Ik heb het heel graag gedaan, heb veel lekkere bieren ontdekt en heb heel veel nieuwe mensen leren kennen, maar op het einde was ik het proeven echt beu. Nu is het tijd om te genieten van de 61 bieren die een 10 kregen, al zal ik de biertjes die een 8 en een 9 kregen ook nog regelmatig drinken Wis

Om de tel tussen het vele drinken door niet kwijt te geraken, ontwierp de Zaventemmenaar zijn BierWispedia, een fotoalbum dat vol staat met de bieren die hij proefde. Achteraan het boek kreeg elk bier ook een quotering. “61 van de 1.000 bieren kregen een 10 op 10, al is smaak uiteraard subjectief”, beseft Wis. “Mijn absolute favoriet? De Goliath. Al ben ik misschien wel wat beïnvloed, want het bier wordt in Ath gebrouwen. Ik ben zelf opgegroeid in dat Henegouwse stadje. Maar de smaak is werkelijk fantastisch. Een vijftigtal bieren kreeg dan weer een 0 op 10.”

Fier op bieren

Enkele weken geleden rondde Wis de kaap van 1.000 geproefde Belgische bieren. "Dat was voor mij het sein om ermee te stoppen. Nu is het tijd om te genieten van de 61 bieren die een 10 kregen, al zal ik de biertjes die een 8 en een 9 kregen ook nog regelmatig drinken. Van de meeste van die bieren heb ik ondertussen trouwens ook al een glas verzameld. Daarnaast zal ik iedereen die me hielp om de kaap van duizend bieren te ronden nu één van de vele lekkere biertjes cadeau doen. De voorbije drie jaar heb ik ontdekt dat we echt fier mogen zijn op onze Belgische bieren. Ik raad iedereen dan ook aan om zelf op ontdekkingstocht te gaan (lacht)."