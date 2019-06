Dan toch megacarwash op komst? PVG Project stuurt brief naar buren dat werken binnenkort starten Niet-opschortende beroepen lopen nog, maar ontwikkelaar mag wel al eerste steen leggen Robby Dierickx

13 juni 2019

17u11 4 Zaventem Vier jaar hebben de buren gestreden tegen de komst van de megacarwash in Nossegem, maar nu ziet het ernaar uit dat het project er toch zal komen. Enkele buren kregen onlangs een aangetekende brief van PVG Project, de firma die de carwash wil bouwen, waarin vermeld staat dat de werken binnenkort zullen starten. Nochtans lopen er wel nog beroepen tegen het project.

In februari 2015 doken de eerste plannen voor de bouw van een megacarwash – waar dagelijks zowat 1.000 wagens gewassen kunnen worden - langs de Leuvensesteenweg in Nossegem op. In de buurt schreeuwde men meteen moord en brand. Omwonenden vrezen namelijk extra mobiliteitsproblemen op de nu al verzadigde steenweg, maar verwachten ook lawaaihinder en een negatieve impact op het milieu. Ook de gemeente is geen voorstander van de carwash en weigerde tot drie keer toe de vergunningen af te leveren.

Schorsingsprocedure

Bij het derde rode licht trok ontwikkelaar PVG Project naar de provincie, die vorig jaar in de lente dan toch de stedenbouwkundige en de milieuvergunning afleverde. Daarop gingen de gemeente en de omwonenden in beroep. Daarnaast startten ze ook een schorsingsprocedure, om te vermijden dat de ontwikkelaar in afwachting van de uitspraak ten gronde de werken al kan starten. De eerste twee beroepen lopen nog, maar de schorsingsprocedure werd recent geweigerd. En dus mag PVG Project starten met de werken. Twee weken geleden kregen de omwonenden een aangetekende brief waarin de ontwikkelaar vermeldt dat het de werkzaamheden binnenkort zal aanvatten. Een concrete timing werd niet meegegeven.

Geluidsmuur

Die brief kwam bij de buren aan als een donderslag bij heldere hemel. Zeker bij René Van Der Stichelen. Hij woont pal achter de site waar de megacarwash moet komen. “Dit project zal ongetwijfeld voor lawaaihinder zorgen, ook al plant de ontwikkelaar de bouw van een geluidsmuur van zes meter hoog. Maar ook voor het milieu is dit geen goede zaak. De uitlaatgassen worden via het dak afgevoerd. Volgens de firma zal alles wel gefilterd worden, maar daar heb ik mijn twijfels over. En dan is er uiteraard nog de mobiliteit. De Leuvensesteenweg zit nu al regelmatig vast. Dat zal alleen maar erger worden. Door die brief is het nu elke dag bang afwachten of men effectief start met de bouw.”

Vraag is of PVG Project de daad effectief bij het woord zal voegen aangezien de beroepsprocedures nog lopen. Als het bedrijf de vergunningen uiteindelijk toch weer verliest, dreigt het alles immers opnieuw af te moeten breken. Bij de ontwikkelaar was donderdag niemand bereikbaar voor commentaar.