Dan toch hele krokusvakantie stiptheidsacties op Zaventem: “Frustratie bijzonder groot bij agenten” Robby Dierickx

21 februari 2020

15u03 16 Zaventem De politievakbonden gaan de hele krokusvakantie actie voeren op Zaventem. Dat was aanvankelijk niet het plan, maar volgens de bonden zijn de agenten van de luchtvaartpolitie het aanhoudend tekort aan personeel en werkmateriaal zo beu dat ze ook de komende dagen stiptheidsacties houden.

De stiptheidsacties op Zaventem begonnen deze ochtend en zorgden voor lange wachtrijen aan de paspoortcontrole voor vluchten buiten de Schengenzone. “In de piekuren moesten passagiers tot een uur aanschuiven”, liet de luchthaven weten. Tussen 7 en 7.30 uur werd ook op de toegangsweg naar de luchthaven actie gevoerd. Daar sloten agenten één van de twee rijstroken af, waardoor er files tot op de Brusselse ring stonden. Aanvankelijk wilden de vakbonden alleen vandaag, een dag met 74.000 reizigers op Zaventem, actie voeren, maar ondertussen hebben de agenten beslist dat ze hun acties ook de komende dagen voort zullen zetten. “De frustraties bij het personeel zijn zo groot dat ze nu niet willen stoppen”, zegt Luc Breugelmans van ACOD. “Met deze stiptheidsacties willen ze de overheid wakker schudden.”

Ook in de komende vakanties dreigt de uittocht chaotisch te verlopen. “Als er tegen de paasvakantie geen akkoord komt over het aanhoudende tekort aan agenten en werkmateriaal, zetten we onze acties ook dan voort”, aldus de bonden.

Toch bureaustoelen

Ondertussen werd wel al een deel van de afgeleefde keukenstoelen vervangen door bureaustoelen. “Blijkbaar had de luchthaven toch nog wat bureaustoelen op overschot”, aldus Luc Breugelmans. “Maar dit is slechts een pleister op een houten been. De agenten willen vooral dat de werkdruk verlaagd wordt door de aanwerving van nieuwe collega’s.” Momenteel telt de luchtvaartpolitie 400 agenten, terwijl er eigenlijk 540 zouden moeten werken.