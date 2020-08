Dan toch coronatesten op Zaventem: luchthaven opent begin september testcentrum voor vertrekhal Robby Dierickx

13 augustus 2020

11u38 0 Zaventem Brussels Airport gaat een mobiel lab bouwen waarin passagiers die terugkeren uit een rode zone zich meteen op het coronavirus kunnen laten testen. Dat laat de luchthaven donderdag weten. Ook wie op reis vertrekt kan in het labo terecht voor een test.

Begin deze week klonk het nog bij Brussels Airport dat een testcentrum “niet uitgesloten” was, donderdag werd definitief beslist dat er COVID-19-testen afgenomen zullen worden op Zaventem. “De volksgezondheid is voor Brussels Airport sinds het begin van de coronacrisis een topprioriteit”, zegt Arnaud Feist, CEO van The Brussels Airport Company. “Daarom hebben we beslist om een stap verder te gaan en COVID-19-tests mogelijk te maken op de luchthaven zelf in een nieuw mobiel lab. Zo kan wie terugkeert uit een rode zone zich meteen na aankomst op Brussels Airport laten testen. Ook vertrekkende passagiers kunnen zich er laten testen, bij een sneltest zijn de resultaten al binnen 3 uur tijd beschikbaar.”

September

Het mobiel lab zal net buiten de vertrekhal geplaatst worden. Aankomende passagiers uit een rode zone die zich moeten laten testen kunnen dat aan het RIZIV-tarief van 46,81 euro. De standaard PCR test kost 67 euro en de sneltest 135 euro. Het testcentrum zal begin september operationeel zijn.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) pleitte afgelopen weekend nog voor een testcentrum op Zaventem en in de grote treinstations in ons land.