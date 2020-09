Dakloze verkoopt trein- en bustickets: 1 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

01 september 2020

12u50 1 Zaventem Een dakloze man die in de luchthaven van Zaventem een illegaal handeltje in trein- en bustickets had opgezet riskeert 1 jaar cel. Hij verkocht die tickets aan argeloze reizigers en kon zo een aardig sommetje verdienen.

Op 24 februari van dit jaar werd de man op heterdaad betrapt toen medewerkers van de NMBS zagen hoe hij in het treinstation in Brussels Airport van een dame een biljet van 10 euro overhandigd kreeg. De man gaf haar wat wisselgeld terug en scande vervolgens een ticket aan de poortjes aan de uitgang van het station. Op die manier kon de vrouw het treinstation verlaten.

“De man werd daarop opgepakt en bleek nog een tiental Diabolo-tickets op zak te hebben, naast 12 Go Passes en 341 bustickets van De Lijn en de MIVB”, zei het parket. “Die waren allemaal samen meer dan 1.200 euro waard. Hij had ook 435 euro bij, en enkele Zwitserse franken en Britse ponden.”

Het is niet duidelijk of de man die bus- en treintickets gestolen had, zodat hij daar ook niet voor vervolgd wordt, aldus het parket. Wel stond de man terecht voor informaticafraude en sluikwerk. De dakloze zelf kwam niet opdagen voor zijn proces en dreigt dan ook bij verstek veroordeeld te worden. Uitspraak op 22 september.