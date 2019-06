Da Vincilaan twee dagen afgesloten voor asfalteringswerken RDK

13 juni 2019

08u24

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni wordt de Da Vincilaan in Zaventem afgesloten tussen de rotonde aan de Olmenstraat en de Ringlaan aan de luchthaven. De weg krijgt er namelijk een nieuwe asfaltlaag. Er wordt een omleiding voorzien via de brug over de A201 en de Ringlaan en dit in beide richtingen. De Da Vincilaan wordt pas op zondag 16 juni om 8 uur opnieuw opengesteld voor het verkeer.