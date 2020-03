Coronavirus treft ook belangrijke wegenwerken: werven aan Woluwedal en in S-bocht tijdelijk stilgelegd Robby Dierickx

18 maart 2020

16u09 9 Zaventem Vanaf morgen wordt er niet meer gewerkt op de werven op het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe en in de S-bocht op de Brusselsesteenweg in Overijse. Dat melden respectievelijk De Werkvennootschap en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Voor het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe betekent het de zoveelste vertraging. De horrorwerf, waar de werken in augustus 2015 startten, lag de voorbije jaren al meermaals stil door disputen tussen de vorige aannemer en het Agentschap Wegen en Verkeer. Ondertussen kwam de werf in handen van De Werkvennootschap en werden de werken in de lente van vorig jaar door een nieuwe aannemer hervat. Maar woensdag besliste die aannemer om de werken tijdelijk stil te leggen als gevolg van het coronavirus. “Voorlopig is het koffiedik kijken wanneer de werken hervat kunnen worden”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

S-bocht Overijse

Eenzelfde verhaal op de Brusselsesteenweg in Overijse, waar een aannemer sinds begin maart in opdracht van AWV het volledige wegdek in de S-bocht vernieuwt. “Vandaag heeft de aannemer nog de aanleg van de eerste onderlaag afgerond”, zegt schepen Sven Willekens (Open Vld). “Woensdagavond staakt hij echter de werken. Voorlopig zal er tot 5 april niet gewerkt worden. Dat betekent echter niet dat de werfzone al toegankelijk is voor het verkeer. Integendeel. De omleidingen blijven in voege.”

Na de werkhervatting moet er nog ongeveer drie weken gewerkt worden. Of de aannemer effectief op 6 april hervat, hangt af van de evolutie van het coronavirus. Tot dan blijven de handelaars en horecazaken in de werfzone op dezelfde manier als de voorbije weken bereikbaar. Eerder bleek al dat frituur S-Bocht tijdelijk verhuisde naar de Dreef om de periode van de werken te overbruggen.