Coronavirus krijgt ons aan het fietsen, dus legt gemeente versneld fietspaden aan Robby Dierickx

30 april 2020

09u26 0 Zaventem Nu we door het coronavirus al zeven weken verplicht in ons kot moeten blijven, zijn we massaal aan het fietsen gegaan. Dat is ook de gemeente van Zaventem niet ontgaan. Daarom beslist het college om versneld 2,5 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van fietspaden in de Wezembeekstraat/J.F. Kennedylaan en langs de Tramlaan.

Op de Tramlaan ligt vandaag al een fietspad, maar dat is amper 1,6 meter breed, terwijl het om een tweerichtingsfietspad gaat. “Voor de veiligheid en het gebruikscomfort is een verbreding absoluut nodig”, legt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) uit. “Daarom zal het fietspad vier meter breed worden. Die aanpassing is nodig omdat we merken dat steeds meer fietsers gebruik maken van het fietspad dat het centrum van Sterrebeek enerzijds verbindt met Sint-Stevens-Woluwe via de Molenstraat en anderzijds met de Leuvensesteenweg/Devlemincklaan in Zaventem via de Wezembeekstraat/J.F. Kennedylaan. Omdat op dat laatste deel nog geen fietspad ligt, schieten we ook daar in actie. Het nieuwe fietspad in de Wezembeekstraat/J.F. Kennedylaan is ook voor de leerlingen van de Amerikaanse school positief nieuws.”

Ontwerpbureau

“Om snel tot actie over te kunnen gaan, hebben we de aanstelling van een ontwerpbureau al goedgekeurd”, zegt schepen van Openbare Werken Martine Robberechts (Open Vld). “Deze coronatijd heeft ons nog meer overtuigd van het belang van meer en veilige fietspaden, daarom maken we deze 2,5 miljoen euro aan extra middelen vrij”, besluit schepen van Financiën, Bart Dewandeleer (CD&V).