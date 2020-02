Coronavirus houdt vrachtverkeer naar China in houdgreep: bedrijven op Brucargo overwegen economische werkloosheid Robby Dierickx

12 februari 2020

15u00 4 Zaventem Het coronavirus heeft stilaan ook een impact op het vrachtverkeer op Brucargo, de vrachtluchthaven op Brussels Airport. Sinds het Chinese Nieuwjaar, dat op 25 januari gevierd werd, ligt alle luchtcargo – twee vluchten per week – van en naar China stil als gevolg van het virus. “Als de situatie aanhoudt, zullen verschillende bedrijven op Brucargo genoodzaakt zijn om tijdelijke economische werkloosheid in te voeren”, klinkt het.

Eind januari viel het cargoverkeer naar China stil door de viering van Nieuwjaar in het Aziatische land. Normaal gezien worden de activiteiten binnen de week na de vieringen hervat, maar ruim twee weken later is dat nog steeds niet het geval. Ook vandaag wordt er nog niet tussen China en België gevlogen, terwijl er normaal twee vluchten per week gepland staan. Het gevolg van de uitbraak van het coronavirus, dat in China al ruim duizend dodelijke slachtoffers maakte. “De Chinese overheid heeft immers beslist om haar inwoners nog enkele dagen extra vrijaf te geven na de Nieuwjaarsvieringen”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. “Ondertussen komt de bedrijvigheid in China wel weer op gang, maar op de cargovluchten is het nog wachten.”

Belangrijke speler

En dat heeft zo zijn gevolgen voor de bedrijven op Brucargo. “China is namelijk een belangrijke speler, waardoor ook ons land getroffen is”, aldus Geert Keirens, directeur van Air Cargo Belgium, de overkoepelende organisatie van de cargobedrijven op Brucargo. “Als de situatie niet snel verandert, overwegen verschillende bedrijven tijdelijk economische werkloosheid in te voeren. Er is namelijk minder werk door het stilvallen van de bedrijvigheid in China. We weten ook totaal niet wanneer de activiteiten heropgestart zullen worden. Als dit lange tijd aanhoudt, dan zal dit ongetwijfeld grote gevolgen voor de bedrijven op Brucargo hebben.”

“Personeel weet van niets”

Bij de vakbonden zijn ze niet op de hoogte van de mogelijke economische werkloosheid. “Het personeel weet van niets. Als bedrijven effectief economische werkloosheid overwegen, dan zouden we graag zo snel mogelijk weten hoe concreet die plannen zijn”, zegt Fouad Bougrine (ACLVB). “Het personeel heeft de voorbije maanden wegens het vele werk heel hard moeten presteren omdat er geen extra personeel aangeworven werd. Dit is het ideale moment om hen ter compensatie wat van de rustigere periode te profiteren.”