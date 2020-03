Coronavirus houdt ringtrambus voorlopig binnen: “Eerste rit hopelijk wel nog voor zomer” Robby Dierickx

24 maart 2020

12u04 0 Zaventem De ringtrambus zal op zondag 5 april dan toch niet voor het eerst tussen het UZ Brussel in Jette en Brussels Airport rijden. Door het coronavirus wordt het officiële startschot voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Maar we hopen de eerste rit nog voor de zomer in te kunnen plannen”, aldus De Lijn.

Enkele maanden geleden liet de vervoersmaatschappij weten dat de eerste rit van de ringtrambus, die het UZ Brussel in Jette via Vilvoorde met de luchthaven van Zaventem moet verbinden, op zondag 5 april gepland stond. “Maar door het coronavirus moeten we dat officiële startschot uitstellen”, zegt De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. “Niet alleen omdat het nu niet het ideale moment is om een inhuldigingsplechtigheid te organiseren noch om - gezien de sociale distancing - grote voertuigen in te zetten, maar ook omdat verschillende werken op het traject door het coronavirus stil liggen of nog niet konden starten. Zo wordt er momenteel niet meer gewerkt in Jette en wil Brussels Airport nog haltes voor de ringtrambus bouwen. Door alles uit te stellen, kunnen we de losse eindjes rustig wegwerken.”

137 plaatsen

Wanneer de ringtrambus dan wel voor het eerst zal uitrijden, is koffiedik kijken. “Veel hangt af van de evolutie van het coronavirus”, aldus nog Sonja Loos. “Maar we hopen het startschot nog voor de zomer te kunnen geven.”

De trambussen van 24 meter, dubbel zo lang als een gewone lijnbus, verbeteren het reiscomfort en bieden plaats aan 137 reizigers.