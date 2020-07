Coronavirus houdt pas opgericht rijdend café maanden aan de kant, maar nu tapt Jurgen (42) eindelijk pintjes in Baar Soif Robby Dierickx

10 juli 2020

18u24 4 Zaventem Zes maanden heeft hij erop moeten wachten, maar nu kan Jurgen Schauwers (42) uit Sint-Stevens-Woluwe eindelijk volop pintjes tappen in zijn rijdend café Baar Soif. Door het coronavirus moest hij zijn bar amper enkele weken na de opening alweer sluiten. Met een zomerbar voor zijn woning start hij nu echter stilaan op. Vanaf eind augustus rolt het rijdend café écht door Vlaanderen.

“Ik speelde al jaren met het idee om een rijdend café te openen”, geeft Jurgen Schauwers toe. “Het finale duwtje in de rug om de sprong in het onbekende te wagen, kreeg ik vorig jaar toen ik na elf jaar dienst ontslagen werd. Van een oud-kunsthandelaar wist ik een grote bestelwagen op de kop te tikken, die ik volledig ombouwde tot een rijdend café. In januari vond de officiële opening van Baar Soif plaats en de eerste evenementen stonden in maart gepland. Tot het coronavirus roet in het eten gooide. Meteen vielen alle boekingen weg. Als startende zelfstandige had ik echter geen recht op een hinderpremie, waardoor het allerminst prettige maanden waren.”

Afterwork

Maar vandaag kan Jurgen dan toch eindelijk pintjes tappen in zijn rijdend café, al doet hij dat voorlopig alleen voor zijn eigen woning. “Van de gemeente kreeg ik de toestemming om een soort zomerbar in de Konrad Adenauerwijk in Sint-Stevens-Woluwe te organiseren. Op die manier breng ik de buren samen. Vanaf augustus trek ik er echt op uit. Ik mik daarbij vooral op afterworks bij bedrijven, maar ook op allerlei feestjes: van huwelijken tot doopfeesten. Belangrijk daarbij is dat ik samen met de klant een concept op maat uitwerk. Zo kan ik zowel een echt ‘werkmanspintje’ als de beste champagne serveren. Uiteraard kijk ik ernaar uit om eindelijk – zes maanden na de oprichting – in augustus écht van start te kunnen gaan.”

Wie Baar Soif wil boeken, kan dat doen via de website.